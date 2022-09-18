Слюдянка, Иркутская область, , 06:46 — REGNUM На трассе в Слюдянском районе Иркутской области введено ограничение движения из-за крупной аварии. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Массовое ДТП в Приангарье Цитата из видео полиции Иркутской области

ДТП произошло 17 сентября около 17 часов на Култукском серпантине федеральной дороги «Байкал». По данным ведомства, водитель грузовика Daewoo Ultra, перевозивший стройматериалы из Тайшета в Слюдянку, не справился с управлением и протаранил сразу несколько автомобилей.

«Среди пострадавшего транспорта — 2 большегруза и 5 легковых авто и микроавтобус. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. В результате случившегося на данном участке затруднено движение», — отметили в ведомстве.

В причинах происшествия разбираются сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на трассе Вилюй-Порожский Центрального района в Братске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.

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