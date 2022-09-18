Слюдянка, Иркутская область, 18 сентября, 2022, 06:46 — ИА Регнум. На трассе в Слюдянском районе Иркутской области введено ограничение движения из-за крупной аварии. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Цитата из видео полиции Иркутской области Массовое ДТП в Приангарье

ДТП произошло 17 сентября около 17 часов на Култукском серпантине федеральной дороги «Байкал». По данным ведомства, водитель грузовика Daewoo Ultra, перевозивший стройматериалы из Тайшета в Слюдянку, не справился с управлением и протаранил сразу несколько автомобилей.

«Среди пострадавшего транспорта — 2 большегруза и 5 легковых авто и микроавтобус. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. В результате случившегося на данном участке затруднено движение», — отметили в ведомстве.

В причинах происшествия разбираются сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на трассе Вилюй-Порожский Центрального района в Братске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.

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