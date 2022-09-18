Москва, , 06:46 — REGNUM Один человек погиб в результате столкновения двух грузовых автомобилей на внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом 18 сентября сообщил журналистам источник в экстренных службах города Москвы.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла в ночь на 18 сентября на 95-м километре автодороги. В результате столкновения один из грузовых автомобилей был сильно деформирован. Второй грузовик повреждён значительно меньше. Причины столкновения и обстоятельства ДТП устанавливаются.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате ДТП в ЮАР погиб 21 человек, в том числе 19 детей школьного возраста.

Читайте ранее в этом сюжете: 19 школьников погибли в результате ДТП в ЮАР