Москва, 18 сентября 2022, 06:46 — REGNUM Один человек погиб в результате столкновения двух грузовых автомобилей на внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом 18 сентября сообщил журналистам источник в экстренных службах города Москвы.
Авария произошла в ночь на 18 сентября на 95-м километре автодороги. В результате столкновения один из грузовых автомобилей был сильно деформирован. Второй грузовик повреждён значительно меньше. Причины столкновения и обстоятельства ДТП устанавливаются.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
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