Москва, , 06:25 — REGNUM Заминированные противотанковые ракеты, установленные ВСУ, были обезврежены на одной из дорог военнослужащими инженерных войск Центрального военного округа в ходе специальной военной операции. Об этом 18 сентября сообщает Министерство обороны России.

Саперы за работой Mil.ru

«Было заложено два ПТУРа (противотанковые управляемые ракеты — ред.) в виде фугаса. Роль детонатора играла граната Ф-1 на растяжке. Если бы сработала растяжка, данный фугас повредил бы технику и личный состав, который выдвигался по этому маршруту. Соответственно, обезвредив ее, мы это предотвратили», — сказал командир группы разминирования Роман.

Всего, по данным Минобороны России, командир группы разминирования Роман с подчиненным личным составом за время проведения спецоперации обнаружил и обезвредил более двух тонн взрывоопасных предметов на маршрутах движения военных колонн и объектах гражданской инфраструктуры.

В Минобороны РФ добавили, что инженеры-разведчики расчищают местность и объекты гражданской инфраструктуры от взрывоопасных предметов. Уточняется, что киевские боевики устанавливают противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», МОН-50 и противотанковые ТМ-62, а также устройства иностранного производства ДМ-12, ДМ-31.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в настоящее время невозможно полностью очистить город Донецк от мин ПФМ-1 «Лепесток», которые сложно обнаружить в высокой траве, листьях и кронах деревьев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Донецке исключили полное разминирование города от «Лепестков»