Вашингтон, 18 сентября, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что из-за снижения поставок энергоносителей из России немцы могут «остаться без страны». Об этом он заявил на митинге со своими сторонниками в штате Огайо, пишет РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По словам экс-президента США, энергетический кризис, который возник из-за санкционного давления на Россию, привёл к тому, что «Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь».

Трамп припомнил, что предупреждал немцев о таких последствиях, отправив канцлеру Германии белый флаг для «капитуляции» перед Россией, так как они получают 72% своих энергоносителей из РФ.

«Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны», — полагает бывший президент США.

Напомним, что ранее Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в распространении дезинформации, в том числе в вопросах, касающихся России.

Отметим, что британский журнал The Economist ранее написал, что в условиях энергетического кризиса правительства стран Европы могут обанкротиться, если ошибутся и предпримут неправильные действия.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Трамп заявил, что после президентских выборов в США вдвое вырастут цены на бензин. По его словам, стратегический нефтяной резерв создавался на случай войны, а не для выборов.