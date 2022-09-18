Лондон, 18 сентября, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Встреча президента США Джозефа Байдена и премьер-министра Великобритании Лиз Трасс перенесена на 21 сентября. Об этом 17 сентября, сообщило издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

Уточняется, что в офисе премьер-министра Великобритании пояснили, что лидеры двух государств встретятся на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Причина переноса встречи не называется.

При этом, по данным издания, Трасс намерена, как и было запланировано, встретиться 18 сентября в Лондоне с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой, которые прибыли в столицу Великобритании на похороны королевы Елизаветы II.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что встреча премьер-министра Великобритании и американского лидера была запланирована на 18 сентября, перед церемонией похорон королевы Великобритании Елизаветы II.