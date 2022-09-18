Новосибирск, , 05:58 — REGNUM Кемеровские полицейские разыскали 11-летнего школьника, который 8 сентября ушёл на прогулку и пропал без вести. Ребёнка обнаружили в Новосибирске, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

В полиции отмечают, что масштабные поисковые мероприятия шли десять дней. В них принимали участие не только правоохранители, но и добровольцы, педагоги, местные жители.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий местонахождение подростка было установлено. Кемеровские полицейские обнаружили его в Новосибирске.

«Предварительно установлено, что школьник уехал в другой регион на попутном транспорте вместе со своим совершеннолетним знакомым», — говорят в ГУ МВД.

Ребёнка доставят в ближайшее время в Кемерово. Полиция устанавливает обстоятельства и причину произошедшего.

Напомним, что ребёнок пропал 8 сентября около полудня. Тогда сообщалось, что он ушёл к другу и не вернулся. 9 сентября в отдел полиции обратилась мать пропавшего школьника, после чего начались поиски мальчика.

Как сообщало ИА REGNUM , 17 сентября стало известно, что правоохранители нашли в Томске двоих подростков, сбежавших из учебно-воспитательного учреждения в Кузбассе.

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