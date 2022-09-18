Канберра, 18 сентября, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Запрета на въезд российских туристов в Австралию вводиться пока не будет. Об этом заявил 18 сентября министр обороны страны Ричард Марлес в интервью телеканалу ABC.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

«У нас есть целый ряд санкций, и они направлены на российское правительство… они не направлены на самих жителей России. Это не то, что мы рассматриваем на данный момент», — сказал Марлес.

Напомним, 12 сентября Еврокомиссия приостановила соглашение об упрощении визового режима с Россией. Помимо этого с 19 сентября Польша, Литва, Латвия и Эстония введут ограничения для поездок российских граждан.

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша, а также Латвия, Литва и Эстония не станут пропускать в шенгенскую зону жителей России, даже если у них будут визы, выданные третьими странами.