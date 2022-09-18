Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Удвоение цен на топливо сразу после выборов предсказал в США экс-глава Белого дома Дональд Трамп 17 сентября на митинге своих сторонников в штате Огайо.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал Трамп, действующий президент США Джозеф Байден расходует стратегический нефтяной резерв страны, пытаясь максимально сбить цены на топливо перед осенними выборами в Конгресс США. При этом Трамп отметил, что именно он наполнил стратегические резервы, которые, по словам политика, до него «не пополнялись годами». Экс-президент США уточнил, что он закупал нефть по рекордно низкой цене.

«А сразу после выборов они удвоятся и будут выше, чем кто-либо мог вообразить», — добавил Трамп.

Также экс-глава Белого дома пояснил, что стратегический нефтяной резерв создавался на случай войны, а не для выборов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп обвинил Демократическую партию в распространении дезинформации, в том числе в вопросах, касающихся России.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп обвинил демократов в распространении дезинформации о России