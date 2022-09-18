Москва, , 05:21 — REGNUM Центральное разведывательное управление США превратилось в мировую террористическую организацию, действуя в различных точках мира через насилие и убийства. Такое мнение высказал РИА Новости президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

ЦРУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Ветеран считает, что ЦРУ стало «глобальной террористической организацией», поясняя, что действия данной организации «основаны на насилии», причём «вплоть до убийств», которое они применяют в «разных частях мира».

Сергей Гончаров полагает, что США стояли за созданием двух широко известных террористических организаций, используя их «для своих целей».

Ветеран «Альфы» также обратил вниманием на то, что в руководство ЦРУ пришли люди из подразделений после войны в Ираке и Афганистане, для которых «человеческая жизнь — просто ноль». По его словам, такой подход в настоящее время демонстрируется на территории б. УССР, где киевский режим действует под кураторством ЦРУ.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее заявил о необходимости признания ГУР и СБУ террористическими организациями. По его словам, «уровень терроризма зашкаливает».

Подробнее: Рогов выступил за признание СБУ и ГУР террористическими организациями