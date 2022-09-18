Москва, 18 сентября, 2022, 05:21 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление США превратилось в мировую террористическую организацию, действуя в различных точках мира через насилие и убийства. Такое мнение высказал РИА Новости президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

Ветеран считает, что ЦРУ стало «глобальной террористической организацией», поясняя, что действия данной организации «основаны на насилии», причём «вплоть до убийств», которое они применяют в «разных частях мира».

Сергей Гончаров полагает, что США стояли за созданием двух широко известных террористических организаций, используя их «для своих целей».

Ветеран «Альфы» также обратил вниманием на то, что в руководство ЦРУ пришли люди из подразделений после войны в Ираке и Афганистане, для которых «человеческая жизнь — просто ноль». По его словам, такой подход в настоящее время демонстрируется на территории б. УССР, где киевский режим действует под кураторством ЦРУ.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее заявил о необходимости признания ГУР и СБУ террористическими организациями. По его словам, «уровень терроризма зашкаливает».

Подробнее: Рогов выступил за признание СБУ и ГУР террористическими организациями