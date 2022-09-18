Москва, , 05:13 — REGNUM Идею о переводах между своими счетами в разных банках без комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) предложил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов 18 сентября в письме к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, сообщает РИА Новости.

Денежные переводы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Предлагаем ввести дополнительную опцию в работе Системе быстрых платежей (СБП) — безлимитные и бесплатные для физических лиц переводы между своими счетами в разных кредитных организациях», — написал Нилов.

Он добавил, что действующие лимиты на переводы без комиссии между счетами разных физлиц могут быть сохранены.

По словам парламентария, эта мера повысит доверие к финансовой системе России и поспособствует повышению благосостояния граждан. Нилов добавил, что от нее банки не ощутят значительных издержек.

Напомним, с помощью СБП можно переводить в другие банки без комиссии до ста тысяч рублей в месяц.

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