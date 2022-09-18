Лондон, 18 сентября, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Встреча с премьер-министрами пяти стран состоялась у короля Великобритании Карла III. Об этом 18 сентября сообщает телеканал Sky News.

Dan Marsh Карл III

На встрече присутствовали: Джастин Трюдо (Канада), Джасинда Ардерн (Новая Зеландия), Энтони Альбанезе (Австралия), Эндрю Хоулнесс (Ямайка) и Филип Дэвис (Багамские острова). Отметим, что Карл III является главой этих государств. На аудиенции премьер-министры выразили ему соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

Ранее Трюдо в Twitter опубликовал фотографию, на которой его слова соболезнований записаны в соответствующей книге.

«Ее Величество Елизавета II посвятила служению всю жизнь и несла тяжелое бремя своих обязанностей с непререкаемым достоинством», — написал Трюдо.

Напомним, Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Похороны монарха назначены на 19 сентября. Новым королём Великобритании стал старший сын Елизаветы II — 73-летний Чарльз, который принял имя Карл III. Дата его коронации пока неизвестна.