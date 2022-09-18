Белгород, , 04:59 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с обстрелами села Красный Хутор в Белгородской области. Об этом ведомство сообщает в социальных сетях.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

В СКР расследуют очередные факты обстрелов территории Белгородской области. В ведомстве отмечают, что следователи в рамках расследования уголовного дела установят «все обстоятельства, а также лиц, причастных к совершению данного преступления».

Напомним, что село Красный Хутор под Белгородом не раз обстреливали ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM , 17 сентября в результате ударов ВСУ по Красному Хутору погиб один мирный житель, двое пострадали. Также повреждены жилые дома.

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