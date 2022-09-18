Вашингтон, , 04:52 — REGNUM Завышение реальных объёмов поддержки Киеву с помощью бухгалтерских махинаций допускают США и развитые страны Запада. Такое утверждение сделали 17 сентября авторы статьи в американском журнале Foreign Affairs.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнения авторов статьи, благодаря завышениям расходов на помощь, которая оказывается Киеву, страны Запада пытаются предстать в лучшем свете перед международным сообществом.

«Бухгалтерские махинации позволяют богатым странам кичиться предоставляемой помощью при отсутствии каких-либо фактических расходов. Сейчас это стало особенно очевидно», — поясняет автор статьи.

В частности, указывается, что европейские страны зачастую завышают суммы, потраченные на помощь, которая была оказана Киеву, включив в общие расходы средства, выделенные на национальном уровне после наплыва беженцев с территории б. УССР.

Уточняется, что правилами это не оговаривается, но в результате получается, что страны Запада предстают щедрее, чем есть на самом деле.

В сумме расходы западных стран на размещение беженцев составили 30 млрд долларов. Однако уточняется, что один из спонсоров сократил финансирование помощи. Таким образом получается, что фактические счета за размещение вынужденных переселенцев будут оплачивать страны с низким уровнем дохода.

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