Вашингтон, , 04:20 — REGNUM Обвинение Демократической партии США и её представителям в распространении ложной информации по вопросам, касающимся России, обвинил экс-президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление политик сделал 17 сентября на митинге своих сторонников в штате Огайо, выступление транслировал телеканал Newsmax.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Трамп назвал Демократическую партию «партией дезинформации», в том числе включая вопросы касающиеся России. При этом Трамп указал, что демократы умалчивают о том, что являются распространителями ложных сведений.

Также бывший американский лидер добавил, что за время нахождения у власти демократов США потеряли энергетическую независимость и превратились в «попрошайку», который выпрашивает энергию у других стран.

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