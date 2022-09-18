Улан-Удэ, , 04:13 — REGNUM В Курумканском районе Бурятии завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в убийстве. По версии правоохранителей, обвиняемый сначала закопал тело возле реки, но спустя три дня выкопал труп и перезахоронил в лесу. Об этом сообщает следственное управление СКР по Бурятии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, убийство было совершено 10 июня 2022 года, когда 28-летний фигурант уголовного дела распивал алкоголь на берегу реки Баргузин вместе с женой, сестрой и её приятелем.

Правоохранители установили, что между мужчинами произошёл конфликт, переросший в потасовку, в ходе которого обвиняемый схватил жердь от изгороди и нанёс множество ударов оппоненту. В ведомстве сообщают, что от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Следствие полагает, что после этого злоумышленник закопал тело, но спустя три дня, опасаясь, что труп найдут, выкопал и отвёз со знакомым на мотоцикле в лес, где перезахоронил.

Мужчина задержан, его обвинили в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года стало известно, что в Бурятии перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на убийство своей сожительницы и убийстве её несовершеннолетнего сына.

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