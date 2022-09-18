Вена, 18 сентября, 2022, 03:57 — ИА Регнум. Акции протеста против повышения цен прошли в столице Австрии городе Вене. Об этом 17 сентября сообщили очевидцы и участники акции в социальных сетях.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Австрии

Отмечается, что полиция Вены отказалась назвать количество протестующих. При этом в федерации профсоюзов Австрии заявили, что ожидали до 10 тысяч человек.

«Мы регулярно ходим в магазин и не можем не видеть, как стремительно растут цены. Это позор для правительства», — заявил один из протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября президент Австрии Александер Ван дер Беллен написал в соцсети Twitter, что разделяет озабоченность по поводу роста цен, как и протестующие.