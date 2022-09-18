Вашингтон, 18 сентября, 2022, 03:33 — ИА Регнум. Катастрофа угрожает Соединённым Штатам из-за неумелого управления страной американским лидером Джозефом Байденом. Такое заявление сделала 17 сентября в своей статье обозреватель американского издания The Washington Times Шерил Чамли (Cheryl Chumley).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Журналист напомнила о предвыборном обещании президента США объединить страну и констатировала, что своего слова глава Белого дома не сдержал до сих пор.

Кроме того, Чамли указала, что Демократическая партия совместно с действующим американским лидером разогнали инфляцию до невиданного ранее уровня, резко увеличив расходы населения страны на топливо.

По мнению обозревателя, демократы попросту презирают свою страну и её жителей, рядовых американцев, но при Байдене это презрение усилилось многократно, особенно в отношении патриотически настроенных американцев.

«При Байдене это отвращение лишь усилилось и приобрело совершенно уродливые формы. То, о чем раньше лишь перешептывались, стали говорить в открытую», — отметила Чамли.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон заявил о провале энергетической политики президента США Байдена.