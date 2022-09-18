Гагра, Абхазия, 18 сентября, 2022, 03:29 — ИА Регнум. В Ткуарчалском районе Абхазии при обслуживании «тарзанки» сорвался с высоты и погиб житель Сухума. Об этом сообщает МЧС Абхазии.

Иван Шилов ИА REGNUM Горы

По данным ведомства, несчастный случай произошёл 17 сентября около 13:00 на берегу реки Аалдзга в Ткуарчалском районе. По предварительной информации, житель Сухума «во время обслуживания» установленной над рекой «тарзанки» «сорвался вниз и ударился головой об камни».

Мужчина погиб. Спасатели уточняют, что он работал в сфере туризма.

Как сообщало ИА REGNUM , в июле 2022 года в Абхазии, найден российский турист, который несколько дней не выходил на связь. Его нашли «в охотничьем балаганчике».

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