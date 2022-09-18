Белград, , 03:11 — REGNUM В Белграде в результате столкновения с противниками незаконного ЛГБТ-шествия получили травмы десять полицейских, задержаны десятки человек. Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич на экстренно созванной пресс-конференции, пишет ТАСС.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам руководителя правительства Сербии, общественный порядок охраняли 5,2 тыс. человек, десять правоохранителей пострадали, 64 человека задержаны.

Ана Брнабич поблагодарили жителей, которые «остались едины» в «тяжёлые времена, когда нас пытались разделить».

По данным прессы, большинство участников незаконной ЛГБТ-акции составили иностранцы, что привело к протестам со стороны сербского населения, а также к столкновениям между участниками парада и его противниками.

Как сообщало ИА REGNUM , МВД Сербии запретило проведение 17 сентября гей-парада в Белграде. Ранее в Сербии трижды проходили массовые шествия в защиту семейных ценностей и против гей-парада.

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