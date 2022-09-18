Белград, 18 сентября, 2022, 03:11 — ИА Регнум. В Белграде в результате столкновения с противниками незаконного ЛГБТ-шествия получили травмы десять полицейских, задержаны десятки человек. Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич на экстренно созванной пресс-конференции, пишет ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

По словам руководителя правительства Сербии, общественный порядок охраняли 5,2 тыс. человек, десять правоохранителей пострадали, 64 человека задержаны.

Ана Брнабич поблагодарили жителей, которые «остались едины» в «тяжёлые времена, когда нас пытались разделить».

По данным прессы, большинство участников незаконной ЛГБТ-акции составили иностранцы, что привело к протестам со стороны сербского населения, а также к столкновениям между участниками парада и его противниками.

Как сообщало ИА REGNUM , МВД Сербии запретило проведение 17 сентября гей-парада в Белграде. Ранее в Сербии трижды проходили массовые шествия в защиту семейных ценностей и против гей-парада.

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