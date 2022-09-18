Кагосима, Япония, , 03:03 — REGNUM Рекомендация об эвакуации была выдана как минимум 2 млн человек на японском острове Кюсю в связи с приближением тайфуна «Нанмадол». Об этом 18 сентября сообщил телеканал NHK.

Тайфун Дарья Антонова © ИА REGNUM

Переместиться в эвакуационные центры рекомендовано жителям префектур Кагосима, Миядзаки и Кумамото. По данным метеорологов, основной удар стихии примет на себя префектура Кагосима, сейчас тайфун «Нанмадол» находится южнее побережья острова Кюсю и продвигается на север со скоростью 20 км/час.

По расчётам специалистов, тайфун достигнет префектуры Кагосима уже днём 18 сентября. Скорость ветра в эпицентре стихии составляет 50 м/сек с отдельными порывами до 70 м/сек. При этом уже в настоящий момент на острове Кюсю наблюдаются сильные ливни, а скорость ветра составляет около 40 м/сек. На побережье в южной части острова шторм. По прогнозам метеорологов, в ближайшие несколько дней на юго-западе Японии ожидается выпадение до 500 мм осадков.

Из-за тайфуна в Японии было отменено более 520 внутренних авиарейсов, а также приостановлено паромное сообщение и движение железнодорожных скоростных поездов между городами Кумамото, Кагосима и Фукуока.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей японского острова Кюсю предупредили о приближении тайфуна «Нанмадол».

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