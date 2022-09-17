Москва, 18 сентября, 2022, 02:45 — ИА Регнум. Просьбу о доставке еды на место предстоящей посадки спускаемого аппарата корабля «Союз МС-21» передали поисково-спасательной группе российские члены экипажа. Об этом 18 сентября заявил космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, сообщает ТАСС.

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«Я заказал кочан капусты каждому и репу. Это можно есть сразу», — сказал Артемьев. Он добавил, что в качестве бонуса российский экипаж МКС запросил шашлык и плов, но выразил сомнение, что врачи дадут на это разрешение.

Напомним, 29 сентября состоится возвращение космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова на Землю.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководство Роскосмоса и государственная комиссия приняли заключение о готовности к вывозу на стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-22».