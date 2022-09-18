Киев, , 02:44 — REGNUM Киевский режим хочет легализовать оружие, найденное или полученное в виде трофея населением и не находящееся в собственности Киева. Это предусмотрено в соответствующем законопроекте. Об этом заявил заместитель главы МВД Игорь Бондаренко, пишут РИА Новости.

Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью представитель киевского режима сообщил, что в новом законопроекте включены условия легализации оружия, которое попало в руки населения.

«Если гражданин законным способом получил оружие, которое не является собственностью [киевского режима], он должен иметь возможность оставить его себе», — приводятся в публикации слова Бондаренко.

При этом вооружение не должно иметь «криминального следа». Киевский режим ссылается на то, что данные меры нужны для самозащиты жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны киевского режима Алексей Резников заявлял, что «десятки тысяч» человек получили оружие», поэтому «нужна не только либерализация, но и легализация оборота оружия».

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