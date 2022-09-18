Афины , , 02:32 — REGNUM Поставки оружия на территорию б. УССР делают Грецию частью кризиса вокруг этой страны, заявил председатель партии СИРИЗА-ПА, бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас 18 сентября на 86-й Салоникской международной выставке. Об этом сообщает газета «Вима».

Греция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Ципраса, его партия в случае прихода к власти намерена изменить роль Греции на геополитической арене.

«Мы здесь, чтобы снова улучшить позицию страны на международной геополитической арене. Не как передового и незащищенного форпоста Запада, страны, которая посылает ВСУ оружие и становится частью кризиса, а как силы мира и стабильности», — заявил экс-премьер-министр Греции.

Напомним, выборы в Греции пройдут в 2023 году. Партия СИРИЗА-ПА выступает против российской спецоперации на территории б. УССР. Такой же позиции придерживается и правящая партия Греции «Новая демократия» премьера Кириакоса Мицотакиса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что греческие власти направят нацистскому киевскому режиму 40 старых советских боевых машин пехоты БМП-1 и вместо них получат от Германии такое же количество современных немецких БМП Marder.

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