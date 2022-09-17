Энергодар, Украина, 18 сентября, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Запорожская атомная электростанция после проведения ремонта вновь подключена к энергосети б. УССР. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Отмечается, что Запорожская АЭС после потери линий использовала энергию, производимую станцией, а затем резервные источники. После ремонта одной из четырёх основных линий передачи, повреждённых во время конфликта, электроэнергия стала поступать напрямую из национальной сети б. УССР.

Напомним, что расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС находится под контролем российских войск и постоянно обстреливается со стороны ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября бандеровские боевики стреляли по ТЭС города Энергодара.