Москва, 18 сентября, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Ухудшение погоды, интенсивные осадки и усиление ветра ожидаются во второй половине дня 18 сентября в Москве. Об этом сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Погода в Москве

Как уточнил метеоролог, в воскресенье, 18 сентября, ожидается приближение фронтального раздела и погода начнёт меняться в сторону ухудшения. Во второй половине дня местами в Москве ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 15 м/сек.

Температура дня при этом, по словам синоптика, будет оставаться относительно комфортной. Днём в городе ожидается +15…+16 градусов, по области до +18 градусов.

С 19 сентября температура существенно понизится, а ветер усилится. При этом интенсивность осадков сохранится. Температура воздуха составит +11…+14 градусов, скорость отдельных порывов ветра будет достигать 20 м/сек. Также ожидается понижение атмосферного давления ниже нормы на 15–18 мм ртутного столба.

В последующие дни сохранится пасмурная погода, потепления в Москве, по словам Вильфанда, в ближайшее время не предвидится.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ряде регионов России, по данным Вильфанда, ожидается «суперлето».