Вашингтон, 18 сентября, 2022, 01:44 — ИА Регнум. Заместитель помощника государственного секретаря США делам Европы и Евразии Даг Джонс заявил, что совместно со странами, входящими в НАТО, планируется усиливать присутствие в Арктике. Об этом было сказано на видеоконференции, пишет ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Джонс сослался на то, что Россия в Арктике «наращивает своё присутствие», а Китай «ищет пути влияния» на данной территории. По его словам, НАТО станет уделять данному вопросу «больше внимания» после присоединения к альянсу Финляндии и Швеции.

Представитель Госдепа уверен, что НАТО «играет всё более важную роль» в Арктике, приводя в качестве аргумента проведение военных учений на данной территории.

Как сообщало ИА REGNUM , в Мурманске стартовала экспедиция «Северный полюс-41». Команда учёных и полярников впервые отправится в Арктику на новой ледовой самодвижущейся платформе «Северный полюс».

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