Баку, 18 сентября, 2022, 01:39 — ИА Регнум. Увеличение числа погибших на армяно-азербайджанской границе до 80 человек в результате гибели тяжелораненого азербайджанского военнослужащего в больнице зафиксировало министерство обороны Азербайджана. Об этом 17 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Скончался азербайджанский военнослужащий, получивший ранение в результате эскалации на армяно-азербайджанской границе. Он находился на лечении в Главном клиническом госпитале минобороны. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось» — заявили в азербайджанском ведомстве.

Напомним, 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения конфликта. На следующий день стороны договорились о прекращении огня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным минобороны Азербайджана число погибших в результате эскалации на армяно-азербайджанской границе достигло 79 человек, ещё 282 военнослужащих получили ранения.

В свою очередь, глава Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян заявил о гибели двух мирных жителей из-за обстрелов Азербайджана.