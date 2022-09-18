Нижний Новгород, , 01:25 — REGNUM В Нижегородской области выясняют детали происшествия в Воротынском районе, где произошло обрушение автомобильного моста. Об этом сообщает региональная прокуратура.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным управления МЧС по региону, 17 сентября после полудня обрушилась часть моста через реку Урга в Воротынском районе. ЧП произошло на дороге Воротынец — Спасское — Сергач.

«В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время дорога перекрыта, выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении прокуратуры.

В надзорном ведомстве отмечают, что будет дана оценка соблюдению закона о безопасности дорожного движения, а при наличии оснований рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM , в апреле 2022 года в Нижегородской области затопило из-за паводка несколько мостов.

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