Бухарест, , 01:20 — REGNUM Посольство киевского режима в Бухаресте назвало неприемлемыми слова экс-главы МИД Румынии Андрея Марги о разделе части территории б. УССР между Россией, Румынией, Венгрией и Польшей. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 17 сентября на странице посольства Киева в Twitter.

Война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

В киевском посольстве выразили сожаление о том, что Андрей Марга выступил с заявлением, которое в Киеве сочли ставящим под сомнение базовые принципы международного права в вопросе нерушимости границ. Заявление экс-главы МИД Румынии в посольстве киевского режима названо неприемлемым при любых обстоятельствах.

В посольстве киевского режима в Румынии указали, что слова бывшего министра иностранных дел Румынии являются «вопиющим отклонением», поскольку, по мнению Киева, боевики киевского режима защищают не только свою независимость, но и безопасность всей Европы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-глава МИД Румынии Марга (занимал пост с мая по август 2012 года) заявил, что бывшая УССР должна отдать свои территории Венгрии, Румынии, Польше и России. По мнению бывшего главы румынского МИД, Киев должен уступить территории. Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину, а России — Донбасс и Крым.

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