Херсон, 18 сентября, 2022, 01:12 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России и гражданское население не пострадали из-за боестолкновения в Херсоне. Об этом сообщила военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

Отмечается, что во время патрулирования в центре города на российских военнослужащих напала неустановленная группа лиц, которая после «короткого боестолкновения» была ликвидирована.

«По информации правоохранительных органов, жертв среди военнослужащих и мирных жителей нет», — говорится в сообщении ВГА, которая призывает граждан «сохранять спокойствие и доверять только официальной информации».

Уточняется также, что «существенного материального ущерба городу» и жителям «не зафиксировано», территория «полностью контролируется» вооружёнными силами и правоохранительными органами России.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее отмечалось, что в районе железнодорожного вокзала в Херсоне проходит контртеррористическая операция. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что безуспешную попытку наступления в Херсонской области предприняли киевские формирования.