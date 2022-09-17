Историк: Бандера оставил после себя «кровавый след»
Москва, 18 сентября, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Один из основателей национализма в б. УССР Степан Бандера был «убийцей и палачом», оставил после себя «кровавый след» и умер, «так и не раскаявшись». Об этом в фильме «Степан Бандера. Теория зла», вышедшем в эфире телеканала ТВЦ, рассказал педагог, историк и публицист Евгений Спицын.
Характеризуя личность националиста, историк отметил, что Бандера страдал «огромным количеством комплексов, вероятно, даже Геростратовым комплексом»:
Как сообщало ИА REGNUM, в фильме Евгений Спицын также привёл воспоминания своего деда, который участвовал в ликвидации бандеровского подполья. Он рассказал, что бандеровцы «вырезали всех», в том числе младенцев штыками «прикалывали к столам», людям отрубали «конечности, головы, сжигали», не оставляя никого в живых.