Москва, 18 сентября, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Один из основателей национализма в б. УССР Степан Бандера был «убийцей и палачом», оставил после себя «кровавый след» и умер, «так и не раскаявшись». Об этом в фильме «Степан Бандера. Теория зла», вышедшем в эфире телеканала ТВЦ, рассказал педагог, историк и публицист Евгений Спицын.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бывшая территория УССР

Характеризуя личность националиста, историк отметил, что Бандера страдал «огромным количеством комплексов, вероятно, даже Геростратовым комплексом»:

«Убийца, палач. Человек, который с младых ногтей посвятил себя самой отвратной и самой звероподобной идее. И до конца своих дней, так и не раскаявшись, ушёл в мир иной, оставив после себя огромный кровавый след. Причём не только русского, польского, еврейского народа, но прежде всего, своего».

Как сообщало ИА REGNUM, в фильме Евгений Спицын также привёл воспоминания своего деда, который участвовал в ликвидации бандеровского подполья. Он рассказал, что бандеровцы «вырезали всех», в том числе младенцев штыками «прикалывали к столам», людям отрубали «конечности, головы, сжигали», не оставляя никого в живых.