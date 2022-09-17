Ереван, 18 сентября, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Информацию о гибели двух гражданских лиц в Армении в результате агрессии со стороны Азербайджана подтвердил глава Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян 17 сентября на пресс-конференции в Гегаркунике.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

По его словам, «один из гражданских лиц погиб в результате удара ВС Азербайджана по дороге». Помимо этого, «зафиксирован случай, когда мишенью стала машина «Скорой помощи», — сказал Кярамян.

Глава СК добавил, что возбуждены уголовные дела, в том числе из-за глумления над телами погибших.

Напомним, 13 сентября вновь произошла эскалация конфликта на армяно-азербайджанской границе. Вечером 14 сентября была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Азербайджан передал Армении тела 32 солдат, погибших в ходе военных действий.