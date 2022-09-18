Москва, , 00:36 — REGNUM Бандеровцы «вырезали всех», в том числе младенцев, »ножами, штыками прикалывали к столам», отрубали конечности и сжигали. Об этом рассказал педагог, историк и публицист Евгений Спицын в фильме «Степан Бандера. Теория зла», показанном в эфире телеканала ТВЦ.

В документальном фильме, где рассказывается об одном из основателей национализма в б. УССР Степане Бандере, говорится, как в Советское Союзе шла «методичная работа по окончательному уничтожению бандеровского подполья». Отмечается, что члены бандеровцы и «сочувствующие им» были почти в каждом крупном селе» Западной б. УССР.

«По статистике органов госбезопасности, с 1941 по 1956 годы было выявлено 155 тыс. боевиков», — говорится в сюжете.

Историк Евгений Спицын цитирует своего деда, который участвовал в уничтожении бандеровского подполья:

«Дед мне рассказывал, что когда они заходили в […] хутора и деревни и сёла « выкурировать » бандеровцев, то были поражены зверствам […] нацистов. Даже немцы были поражены их зверствами. Они вырезали всех от мала до велика, грудных младенцев ножами, штыками прикалывали к столам, к дверям, отрубали людям конечности, головы, сжигали. То есть не оставляли никого живыми».

Напомним, ранее верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья, командир казачьего добровольческого отряда «Дон» Николай Дьяконов заявлял ИА REGNUM , что политика Запада привела к тому, что на территории б. УССР выросло поколение молодых людей, которые поклоняются Бандере и проявляют ненависть к русскоговорящим землякам.