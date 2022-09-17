Саратов, 18 сентября, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Столкновение двух маломерных судов могло стать возможной причиной гибели двух человек, чьи тела были обнаружены на реке Волге в Саратовской области. Об этом 17 сентября сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства области Юрий Юрин в своём телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Лодка МЧС

По данным Юрина, в Воскресенском муниципальном районе, возле села Чардым около 22:00 (21:00 мск) на реве Волга была обнаружена лодка, изготовленная из ПВХ, с телами двух мужчин. На корпусе лодки были найдены повреждения. тела погибших были доставлены на берег, предварительной причиной их гибели было названо столкновение лодки с другим маломерным судном.

Кроме того, зампредседателя правительства Саратовской области и министр здравоохранения Олег Костин уточнил, что мужчины получили травмы, не совместимые с жизнью в результате столкновения надувной резиновой лодки с катером.

Детали и обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Начато расследование произошедшего, устанавливаются личности погибших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели охотника на озере Саткан в Шадринском районе Курганской области.