Донецк, , 00:00 — REGNUM Киевский режим ведёт себя как террорист, а террористы должны быть уничтожены. Об этом в видеообращении в своём телеграм-канале заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Террористы Иван Шилов © ИА REGNUM

«[Б. УССР] продолжает себя проявлять как террорист, а террористы должны быть уничтожены. Это касается и [киевского] режима как такого», — подчеркнул глава ДНР.

По его словам, поэтому абсолютно справедливо, что «сейчас методы и подходы союзных сил существенно начинают меняться».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ВСУ намеренно выбирают целями для нанесения ударов в Донбассе социальные объекты. Эти преступления киевский режим совершает с молчаливого одобрения США и стран Европы. Однако за каждого убитого гражданина ДНР и ЛНР придётся отвечать, заявил глава северокавказского региона.