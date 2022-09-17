Вашингтон, 17 сентября, 2022, 23:55 — ИА Регнум. В Государственном департаменте США призвали Таджикистан и Киргизию соблюдать договорённости о прекращении огня. Об этом 17 сентября сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс на своей странице в соцсети Twitter.

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Представитель Госдепа написал, что США также призывают государства дипломатическими способами восстановить спокойствие на границе.

«Мы настоятельно призываем обе стороны соблюдать режим прекращения огня и удвоить усилия по восстановлению спокойствия дипломатическими средствами, — написал Нед Прайс. — Мы обеспокоены сообщениями о столкновениях на киргизско-таджикской границе».

Отметим, что обстановка накалилась на границе двух государств 14 сентября.