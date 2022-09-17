Прага, , 23:43 — REGNUM Визит делегации Чехии на Тайвань является нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая. Об этом заявили в посольстве КНР в Праге.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Такой акт […] существенно нарушает основные нормы международных отношений и двусторонние политические обязательства, подрывает политические основы сотрудничества между Китаем и Чешской Республикой», — подчёркивается в заявлении , опубликованном на сайте диппредставительства.

Также отмечается, что китайская сторона выражает резкое недовольство такими действиями со стороны Чехии и в соответствующей ноте уже представила официальную позицию чешской стороне.

«В мире существует только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью его территории, а правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай», — указали в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация из 14 чешских специалистов, которую возглавит сенатор европейской республики и бывший президент Академии наук Чехии Йиржи Драгош, прибыла с официальным визитом на Тайвань 17 сентября. Визит группы, который продлится шесть дней, касается налаживания сотрудничества между Прагой и Тайбэем в сфере производства полупроводников.