Москва, , 23:39 — REGNUM Следственный комитет России (СКР) зафиксирует и будет вести расследование новых фактов обстрелом в Донецке и Кременной. Об этом 17 сентября сообщили в Telegram-канале пресс-службы СКР.

Следственный комитет Sledcom.ru

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«По предварительным данным, в результате обстрелов Донецка погибли четыре человека, ранения получили восемь мирных жителей. Также повреждения получили административные здания. Кроме того, в результате обстрела населенного пункта Кременная один человек получил ранение», — говорится в сообщении пресс-службы Следкома.

Представители ведомства расследуют преступления силовиков с территории бывш. УССР. Там добавили, что СКР даст действиям ВСУ правовую оценки.