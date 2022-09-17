Варшава, 17 сентября, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Янис Сартс, директор расположенного в Риге Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom), оскорбительно повёл себя по отношении к гражданам России. Он прибыл на конференцию в Варшаве в носках киевского бренда с оскорбительной для российских граждан надписью.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Фото Сартса опубликованы в официальном Twitter-аккаунте министерства национальной обороны Польши, пишут РИА Новости. Также запись о случившемся появилась в аккаунте производителя одежды на территории б. УССР.

Бренд воспользовался таким случаем в качестве бесплатной рекламы. Производители выложили фотографии латвийского чиновника, который подтвердил в комментариях, что был на встрече именно в этих носках.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Германии, Франции и Польши призвали поменять основные принципы отношения к России Европейского союза. Внешнеполитические ведомства трёх стран назвали «поворотным моментом в отношении Евросоюза к России» спецоперацию ВС РФ на территории б. УССР.