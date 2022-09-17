Колорадо, США, 17 сентября, 2022, 23:30 — ИА Регнум. В результате столкновения двух самолётов в США погибли три человека. Об этом 17 сентября сообщает CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломок

По данным журналистов, инцидент произошел в штате Колорадо — столкнулись самолёты Cessna 172 и Sonex Xenos. В результате авиакатастрофы погибли три человека.

Обломки одного самолёта находятся на поле, а второго — в роще. Спасатели нашли тела двух погибших пассажиров первого самолёта, а третий был найден в обломках второго самолёта.