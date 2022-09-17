Донецк, 17 сентября, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Представители ВСУ вновь обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:45 — населенный пункт Майорск — населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда из танка; 22:50 — населенный пункт Щербиновка — населенный пункт Зайцева: выпущено шесть снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в результате обстрелов территории республики со стороны ВСУ за текущие сутки погибли семь человек, еще 17 получили ранения.