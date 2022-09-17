Дамаск, 17 сентября, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Силами противовоздушной обороны Сирии уничтожены две израильские ракеты и шесть управляемых авиабомб. Об этом 17 сентября в ходе брифинга сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Mil.ru ЗРК «Бук-М2»

«Дежурными силами ПВО вооруженных сил САР из комплексов российского производства «Панцирь» и «Бук» уничтожены две ракеты и шесть управляемых авиационных бомб», — добавил Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 сентября четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли удар по провинции Дамаск. Всего по сирийской территории было выпущено четыре крылатых ракеты и десять управляемых авиационных бомб.

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По информации заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Егорова, в результате авиаударов погибли пять сирийских военнослужащих.

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