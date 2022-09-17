Донецк, , 23:02 — REGNUM В результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны ВСУ за текущие сутки погибли семь человек, еще 17 получили ранения. Об этом 17 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

«По состоянию на 21:00 (совпадает с московским) общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 17 сентября 2022 года составляет 24 человека (семь погибли, 17 ранены), — говорится в сообщении. — Информация продолжает поступать».

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября в Народной милиции ДНР сообщили, что боевики ВСУ с начала текущих суток выпустили по территории республики более 100 снарядов и мин.