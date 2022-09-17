Дамаск, 17 сентября, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Провинция Дамаск в Сирии стала мишенью для ударов ВВС Израиля. Об этом 17 сентября в ходе брифинга сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Idf.il ВВС Израиля

Он уточнил, что удар по сирийской территории был нанесён четырьмя израильскими истребителями F-16.

«Семнадцатого сентября с 00:45 до 00:55 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами и десятью управляемыми авиационными бомбами в провинции Дамаск», — сказал Егоров.

Читайте также: Авиация Израиля нанесла удар по окрестностям Дамаска

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 сентября атаке израильской боевой авиации подверглись международный аэропорт и ряд объектов южнее Дамаска. Кроме того, при нападении Израиля был нанесён материальный ущерб.

Вооруженные силы Сирии утверждают, что их системы противовоздушной обороны сбили большую часть из ракет, запущенных израильской стороной.

Ранее по теме: Пять сирийских военнослужащих стали жертвами авиаударов Израиля по Сирии