Донецк, 17 сентября, 2022, 23:05 — ИА Регнум. ВСУ минимизировали работу диверсионных групп по направлению Красного Лимана и Ямполя. Об этом 17 сентября в своём Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Самым сложным участком остаётся, конечно, Краснолиманское направление: Красный Лиман, Ямполь; с учётом подхода подкрепления противник минимизировал сейчас работу диверсионных групп и пришёл к обстрелу артиллерии данных населённых пунктов», — отметил Пушилин.

Глава ДНР опроверг информацию о том, что противник контролирует село Диброва и посёлок Щурово. Пушилин добавил, что бои продолжаются на северо-восточной части Щурово и на территории Диброва.