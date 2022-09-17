Донецк, 17 сентября, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Представители ВСУ вновь обстреляли Калининский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:17 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка.