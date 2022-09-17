Херсон, 17 сентября, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Группу вооруженных лиц, оказавших сопротивление, нейтрализовали в Херсоне 17 сентября. Об этом сообщил ТАСС представитель оперативных служб.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

«Была выявлена группа вооруженных лиц… — сказал представитель оперативных служб. — Российские силовики оперативно выехали на место и нейтрализовали преступников».

Источник добавил, что среди мирных граждан никто не пострадал.

Напомним, 17 сентября телеканал «Вести Крым» сообщил, что в районе железнодорожного вокзала в Херсоне проходит контртеррористическая операция.

Читайте также: Контртеррористическая операция проходит в Херсоне